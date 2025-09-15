منخفض جوّي تحضّروا للأمطار!

يسيطر طقس صيفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة فوق معدّلاتها الموسمية خاصّة على الجبال وفي الداخل، حتى ظهر يوم غد الثلاثاء حيث تتأثّر المنطقة بمنخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا ويتحوّل إلى متقلّب نسبياً حتى مساء يوم الجمعة حيث يعود الطقس إلى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًاً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط الرذاذ شمال وجنوب البلاد .

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجنوبية ويتوقّع تساقط أمطار خفيفة متفرّقة خاصة على المرتفعات وفي المناطق الجنوبية اعتباراً من بعد الظهر مع احتمال تشكّل خلايا رعدية.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 8و35 كم/س.

الانقشاع: جيّد إجمالاً على الساحل، يسوء مساء على الجبال بسبب تكوّن الضباب .

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموجز

حرارة سطح الماء: 29°م.

ساعة شروق الشمس: 06:20

ساعة غروب الشمس: 18:47