‎بالتفاصيل.. منخفض قوي و الثلوج ستلامس ٨٠٠ متر ولبنان على موعد مع عاصفة ثلجية قريباً إستعدوا

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‎يتمركز منخفض جوي متوسط إلى عالي الفعالية ذات تأثيرات قطبية المنشأ فوق شرق المتوسط يؤثر على لبنان الخميس والجمعة حتى يوم الاثنين.

‎اندفاع كتلة هوائية قطبية عبر جنوب اليونان و غرب تركيا مصحوبة بكتلة هوائية قطبية المنشأ ضعيفة ستضرب لبنان الخميس والجمعة والسبت والاحد والاثنين التي ستسبب مع طقس شديد البرودة و إنخفاض حاد على درجات الحرارة و بأمطار غزيرة و رياح شديدة البرودة تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ٨٠ كلم في الساعة وثلوج تصل إلى ٨٠٠ متر عند ذروة المنخفض خاصة جنوباً.

‎إنها ليست عاصفة ثلجية انه منخفض جوي متوسط إلى عالي الفعالية وليس هناك ثلوج ستلامس ٥٠٠ متر.

‎تفاصيل وتوقعات درجات الحرارة والطقس هذا الأسبوع:

الخميس 14-2:طقس متقلب صباحاً مع هطول امطار متفرقة يصبح الطقس غير مستقر بعد الظهر وليلاً مع وصول المنخفض العاصف والبارد مع انخفاض حاد على درجات الحرارة تهطول امطار غزيرة تشتد وتصبح غزيرة جداً وطوفانية خاصةً فجر يوم الجمعة على مختلف المناطق اللبنانية ومع احتمال تشكل سيول يرافقها عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض هباتها إلى ٧٥ كلم في الساعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر نهاراً ويمتد تساقطها إلى ١١٠٠ متر ليلاً .

‎الجمعة 15-2: فجراً تدخول الكتلة القطيبة وهي ضعيفة ولن تكون شاملة يصبح الطقس عاصف بارد مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة تهطل امطار غزيرة جداً طوفانية خاصةً جنوباً يرافقها عواصف رعدية ومع تساقط لحبات البرد و تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر فجراً ويمتد تساقط الثلوج إلى ٨٠٠ متر فجراً و صباحاً لفترات خاصة جنوباً يرافقها رياح شديدة البرودة تصل سرعتها الى ٨٠ كلم في الساعة.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة قليلاً سوف يرتفع معها مستوى تساقط الثلوج وتصبح على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خلال النهار والامطار سوف تبقى غزيرة وشاملة وهناك بعض الانفراجات خلال النهار .

السبت 16-2: طقس غير مستقر عاصف و بارد مع استقرار على درجات الحرارة ومع استمرار هطول الامطار على كافة المناطق وتكون غزيرة أغلب الأحيان يرافقها عواصف رعدية و تساقط لحبات البرد و تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر والبقاع و رياح جنوبية غربية شديدة البرودة تصل سرعتها الى ٧٥ كلم في الساعة.

الأحد 17-2: طقس متقلب مع استقرار على درجات الحرارة ومع استمرار هطول الامطار الغزيرة والتي سوف تكون طوفانية ساحلاً يرفقها عواصف رعدية و تساقط لحبات البرد و تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر لفترات والبقاع و رياح جنوبية غربية شديدة البرودة تصل سرعتها الى ٧٥ كلم في الساعة.

-ونحذر من السيول الجارفة التي ستسبب بانجراف التربة بسبب الامطار الغزيرة خلال المنخفض العاصف.

-تساقط لحبات البرد بشكل غزير على مختلف الارضي اللبنانية.

-تحذير من الرياح القوية صيادي الاسماك واصحاب البيوت البلاستيكية التي ستصل في بعض هباتها إلى ٨٠ كلم في الساعة.

-ارتفاع موج البحر إلى ٤ أمتار .

-تراكمات الثلوج الجيدة من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.

-الثلوج ستلامس ٨٠٠ متر في المناطق الجنوبية والبقاع عند ذروة المنخفض.

-انه منخفض جوي اعتيادي ولا داعي للهلع

-ودائما نقول لكم ان ارض الواقع سيد المواقف في التغيير السلبي او الإجابي.

‎المناطق الشمالية ستكون الاقل تأثيرا حيث سيلامس فيها تساقط الثلوج ١٢٠٠ متر.

‎المناطق الأكثر تاثيرا المناطق الجنوبية حيث سيلامس فيها تساقط الثلوج ٨٠٠ متر ومن الممكن على ٧٠٠ متر لفترات محدودة من دون تراكم عند ذروة المنخفض ولكن الامطار الغزيزة سوف تشمل كافة المناطق الجنوبية والشمالية.

شهر شباط سيجل أرقام قياسية بالنسبة للامطار والثلوج عند انتهائه لم تأتي منذ أعوام كثيرة.

هام

من ٢٤ شباط وحتى ٤ آذار هذه الفترة ذهبية وجميلة واحتمال كبير جداً ان تشهد بلاد الشام عاصفة ثلجية قوية انتظرونا في النشرات القادمة وسوف تتضح الأمور أكثر.

‎هذه النشرة من صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر فيسبوك و أدمن الصفحة “جيمي مراد” و تحرير راديو صوت بيروت انترناشونال.

‎سنعمل بشكل دوري لنشر أي جديد عن حالة الطقس المقبلة على لبنان.