مندوب لبنان في مجلس الأمن: نرحب بقرار المجلس بتمديد ولاية اليونيفيل.. ولكن!

أكد المندوب الدائم للبنان السفير أحمد عرفه خلال جلسة مجلس الأمن انه “لا بد من الإشادة باليونيفيل وتقدير دورها وجهودها في حدود ولايتها، وتضحيات العاملين فيها حاضراً وماضياً لاسيما الشهداء منهم الذين سقطوا خلال أدائهم هذه الرسالة السامية في حفظ الأمن والسلم، ونحي شجاعتهم في الصمود في أصعب الأوقات، والشكر موصول إلى حكومات الدول المشاركة في هذه القوة التي لم تبخل بالتضحية في سبيل تحقيق هذه الأهداف النبيلة عينها.”

وقال “لبنان يرحب بقرار المجلس الموقر تمديد ولاية اليونيفيل، ولكن، وأمام واقع التمديد الأخير هذا، يهمنا أن نذكر بالوقائع والحقائق التالية:

أولاً: أن لبنان لا يزال يرى في وجود اليونيفيل حاجة ماسة لتأمين الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، ريثما يتم التوصل إلى تفاهم سياسي شامل لجميع المسائل العالقة وفقاً للقرار 1701، ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كاملة، بالتوازي مع انسحاب القوة بشكل منتظم وتدريجي يراعي التقدم المحرز في هذا الإطار، وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من جميع الأراضي اللبنانية.

ثانياً: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان والاستهداف الممنهج للمدنيين والأبرياء وللبنى التحتية فيه، فضلاً عن منع عودة النازحين داخلياً إلى بيوتهم وقراهم وأرزاقهم، علماً أنه ومنذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 نوفمبر الماضي، فإن الخروقات لهذه الترتيبات ولجميع القرارات الدولية ذات الصلة مصدرها اسرائيل.