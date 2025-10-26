الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2025 9:02 صباحًا
مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز

مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أفادت صحيفة “معاريف” بأن تقديرات مصادر أمنية إسرائيلية تفيد أن إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ثلاثة منهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط”.

وجاء في موقع “واللا نيوز العبري” أن الغارات الجوية التي شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان هذا الشهر تكشف عن صورة مُقلقة: “حزب الله يُضحّي بقادته على الحدود لإعادة بناء بنيته التحتية، وحشد الأسلحة الإيرانية، والتحضير لحملة في عمق لبنان. إن سياسة الاحتواء الهادئ ليست ضعفًا، بل هي استعداد”.

وتابع الموقع: “التحليل المهني للهجمات الإسرائيلية على لبنان تكشف عن ثلاث رؤى رئيسية: الأولى الهجمات في منطقة الحدود الجنوبية اللبنانية، تؤدي إلى تآكل البنية التحتية لقوة الرضوان، ولكنها تُظهر أيضاً أن حزب الله يحاول استعادة البنية التحتية لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، وجمع المعلومات الاستخبارية، وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات بالقرب من الحدود”.

كما أضاف: “الثانية تستهدف الهجمات في مناطق النبطية وخربة سلم وكفر دونين مراكز القيادة والسيطرة لقوات حزب الله، مما يسمح بفصل بين المستوى القتالي ومستويات القيادة”.

وتابع أيضاُ: “الثالثة: الهجمات في البقاع أكثر أهمية بكثير وتشير إلى نية إلحاق الضرر بالبنية التحتية الاستراتيجية، حيث تُقدر هذه المنطقة بأنها خط شريان لوجستي ومنطقة تخزين للأسلحة الإيرانية والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة التي يتم تهريبها إلى لبنان”.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة، مقتل شخصين إثر شن إسرائيل هجمات استهدفت مناطق في جنوب البلاد.

وأوردت وزارة الصحة أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف، قضاء النبطية، أدت إلى سقوط قتيل وإصابة مواطن بجروح”.

ولاحقاً، أفادت الوزارة في بيان بأن “غارة للعدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة القليلة، قضاء صور، أدت إلى سقوط قتيل”.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل زين العابدين حسين فتوني، مشيراً إلى أنه كان “قيادياً في الوحدة المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله”.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش “قضى على قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان”.

وكثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها هذا الأسبوع، إذ قتل شخصان الجمعة جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب إلياس اسطفان
    النائب اسطفان في سيدني.. دعوة إلى تفعيل دور الاغتراب والمشاركة في الانتخابات المقبلة
    الوزير السابق يوسف سلامه
    الوزير السابق يوسف سلامه: سياسيّو لبنان بين ارتهان الخارج وغياب الكرامة الوطنية
    الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان
    قتيل جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة جنوبي لبنان

    الأكثر قراءة

    تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
    إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟
    غارة إسرائيلية على بلدة تول بجنوب لبنان
    هل أصبحت الضربة الإسرائيلية الموسعة على لبنان "مسألة وقت فقط"!؟