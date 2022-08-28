منسق الشؤون القانونية للجان الاهل لصوت الناس: لن نقبل بأي قرار مالي في المدارس خارج الموازنة

رفض منسق الشؤون القانونية للجان الاهل شوكت حولّا ان لا تدخل الزيادة بالدولار ضمن موازنة المدارس.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “صندوق الدعم ان كانت المشاركة فيه الزامية بالتالي يدخل في ظلّ القانون 515 وبالتالي يجب ان يدخل الصندوق بالموازنة”.

و ردا على سؤال حول اذا كانت نسب الدولار المطلوبة مقبولة من الاهالي: “لا يمكن الجزم ولا اريد الحديث بالدولار اساسا والحل يجب ان يتنطلق من مبدأ الشفافية المالية والى جانبه القانون “.

وردا على ما قاله وزير التربية عباس حلبي عن ضرورة الا يدفع القطاع العام المبلغ المفروض بالدولار، قال: “ان لم يدفع البعض من القطاع العام هل نحن كأهل سندفع الفروقات؟ هل نحتمل ذلك؟ “.

وشدد على انه “لن نقبل بأي قرار مالي في المدارس خارج الموازنة”.

وطالب بالايعاز الى المدارس بمنع رفض تسجيل التلامذة ان لم يتمّ دفع الجزء بالدولار المفروض من المدارس.