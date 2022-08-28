الأثنين 1 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منسق الشؤون القانونية للجان الاهل لصوت الناس: لن نقبل بأي قرار مالي في المدارس خارج الموازنة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2022 12:25 صباحًا
منسق الشؤون القانونية للجان الاهل شوكت حولّا

منسق الشؤون القانونية للجان الاهل شوكت حولّا

A A A
طباعة المقال

رفض منسق الشؤون القانونية للجان الاهل شوكت حولّا ان لا تدخل الزيادة بالدولار ضمن موازنة المدارس.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “صندوق الدعم ان كانت المشاركة فيه الزامية بالتالي يدخل في ظلّ القانون 515 وبالتالي يجب ان يدخل الصندوق بالموازنة”.

و ردا على سؤال حول اذا كانت نسب الدولار المطلوبة مقبولة من الاهالي: “لا يمكن الجزم ولا اريد الحديث بالدولار اساسا والحل يجب ان يتنطلق من مبدأ الشفافية المالية والى جانبه القانون “.

وردا على ما قاله وزير التربية عباس حلبي عن ضرورة الا يدفع القطاع العام المبلغ المفروض بالدولار، قال: “ان لم يدفع البعض من القطاع العام هل نحن كأهل سندفع الفروقات؟ هل نحتمل ذلك؟ “.

وشدد على انه “لن نقبل بأي قرار مالي في المدارس خارج الموازنة”.

وطالب بالايعاز الى المدارس بمنع رفض تسجيل التلامذة ان لم يتمّ دفع الجزء بالدولار المفروض من المدارس.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير عبّاس الحلبي
    وزير التربية لصوت الناس: لا يسمح بطرد أي ولد عجز اهله عن دفع المبلغ المفروض بالدولار
    نقيب الاساتذة في المدارس الخاصة رودولف عبود
    عبود لصوت الناس: لن ندخل إلى المدارس إن لم نعرف كيف سنتقاضى رواتبنا كأساتذة
    الاب يوسف نصر
    الاب نصر لصوت الناس: من دون استيفاء مبلغ بالدولار اضافة الى الاقساط لا يمكن للعام الدراسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
    الدولار
    كم بلغ الدولار الاسود اليوم؟