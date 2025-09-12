منسى التقى وفداً من نقابة أصحاب المدارس الخاصة في الأطراف

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة النائب بلال الحشيمي برفقة رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر ووفد من نقابة أصحاب المدارس الخاصة في الأطراف برئاسة ربيع بزي، إضافةً إلى وفد موسّع من النقابة من مختلف المحافظات والأقضية اللبنانية.

ونتيجة متابعة وزير الدفاع الوطني للقاء سابق مع ممثلي النقابة، قدّم الوفد خلال هذه الزيارة مبادرة تقوم على التزام المدارس الخاصة المنتسبة للنقابة المذكورة بتقاضي أقساط عن أبناء عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، لا تتجاوز السقف المحدد سنوياً من قبل تعاونية موظفي الدولة، على أن تُستثنى من ذلك رسوم النقل والمستلزمات المدرسية.

من جهته رحّب اللواء منسى بهذه المبادرة، معتبرًا أنّ المؤسسات التربوية” تشكّل جزءًا أساسيًا من الضمانة الوطنية ومن ركائز الاستقرار الاجتماعي”.

وافاد المكتب الاعلامي لوزير الدفاع بانه “يتم التحضير لاجتماع حاسم للوزير مع وفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان (المدارس الكاثوليكية ، مدارس العرفان، المهدي، المصطفى، المبرات…) مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع وبحث مقترحاتهم، بما يضمن إدراج جميع المدارس الخاصة في لبنان ضمن هذه المبادرة، بهدف مساعدة العسكريين كافةً بالتخفيف من صعوبات الأزمة المعيشية القاسية التي يعانون منها”.