منسى خلال لقائه نظيره الكويتي: دعم الكويت يشكل ركيزة أساسية في صمود الجيش اللبناني

منذ ساعتين
وزير الدفاع الوطني ميشال منسى يلتقي نظيره الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

استكمل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، برفقة وفد من كبار ضباط الجيش اللبناني، محادثاته في دولة الكويت بلقاء جمعه بنظيره الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه الدعم المنتظر للجيش اللبناني، لا سيما في ما يتعلق بتطوير تجهيزاته العسكرية، تعزيز خدمات الطبابة العسكرية ودعم جهاز إسكان العسكريين، وذلك في إطار المساعدات التي قررت دولة الكويت تقديمها لتعزيز استقرار المؤسسة العسكرية اللبنانية.

كما تطرّق الجانبان إلى العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين الحرص على توسيع مجالات التعاون الثنائي وتفعيله بما يخدم المصالح المشتركة.

وعبّر منسى عن شكر لبنان العميق للكويت وقيادتها على المساندة المتواصلة في أصعب المراحل، معتبرًا أنّ دعمها يشكل ركيزة أساسية في صمود الجيش واستمراريته.

