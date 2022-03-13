منسى في صرخة لتوحيد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

في صرخة اطلقها رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنايين في فرنسا أنطوان منسى لتوحيد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في تصريح:

“إخوتي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

لقد ترافقنا على مدى عشرات السنين في دنيا الإغتراب والغربة عن الوطن أذاقتنا مرارة الحياة.

والحنين إلى أرض آباءنا وأجدادنا هو حلم يقظة لدى كل من تغرب ما وراء البحار وهو باق أبدا حلما كبيرا لأجيالنا الصاعدة.

بعد عودتي من المشاركة في مؤتمر في مالبورن أستراليا الذي ضم كبار الإقتصاديين اللبنانيين في المعمورة نصل إلى العاصمة التي لا تموت، عاصمة الشرق، بيروت… تسأل نفسك هل النجاح الذي حققه كل واحد منا في المهجر يسمح بأن نتنكر لوطننا الحبيب لبنان؟؟

وهل بإنقسامانتا نخدم وطننا وأجيالنا ام ندمر البقية الباقية من إرث عظمة أجدادنا منذ أن صدروا الحرف للعالم حتى يومنا هذا؟؟

أتمنى على جميع الإخوة، الرفاق في منظمتنا العريقة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، أن يقفوا وقفة ضمير للتاريخ أمام مسوؤلياتنا في هذا الزمن الرديء الذي يخيم على وطننا الأم لبنان.

الفرصة اليوم متاحة أمامنا جميعا لضم الجهد ولنتحد تحت شعار “وطننا لبنان له حق علينا” وأن نكون يدا واحدة ونضع جانبا كل المصالح الشخصية وأن نترفع عن صغائر الأمور ونتطلع إلى غد مشرق وتعزيز الثقة لشبيبتنا بوطنهم الأم لبنان(Al Mughtareb Magazine 67 )”