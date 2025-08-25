منسى من الكويت: أنتم السند والخير الدائم للبنان

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت.

واستهل اللقاء بكلمة عبّر فيها منسى عن سروره بلقاء ولي العهد، مؤكداً “اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعه بدولة الكويت، وتقديره العميق لمواقفها الداعمة للبنان في مختلف المحطات الصعبة”.

وشدّد منسى على أنّ “لبنان لم ولن ينسى ما قدّمته الكويت من مساعدات ودعم ومؤازرة على المستويات الإنسانية والإعمارية والسياسية”، لافتاً إلى أنّ “الكويت شكّلت على الدوام نموذجاً في الاعتدال والوساطة الصادقة بين الأشقاء العرب، وركيزة أساسية في تعزيز التضامن العربي”.

وختم مؤكداً أنّ “لبنان، رئيساً وحكومةً وشعباً، ممتن للكويت، ويرى فيها خير سند وأخ وفي”.