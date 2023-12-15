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منشورات إسرائيليّة تُهدّد سكان جنوب لبنان: "حزب الله" يتسلّل إلى بيوتكم!

منذ 8 ثواني
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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ألقت الطائرات الحربية التابعة للعدو الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منشورات على مناطق في جنوب لبنان، بعثت تهديدًا مبطنًا لسكان المنطقة، في ظل العدوان المستمر وتبادل القصف العنيف بين جيش الاحتلال وحزب الله.

وجاء في المنشورات الإسرائيلية التي كانت موجهة “إلى سكان جنوب لبنان”: “نود أن نعلمكم بأن حزب الله الإرهابي يستغل الفرصة للتسلل في بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم”، وفق تعبيرها.

ووجهت المنشورات تهديدًا إلى سكان الجنوب قائلة: “إن تستر عناصر حزب الله في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، وهذا يلحق الضرر لكم”.

وسقطت تلك المنشورات على مناطق عدة في جنوب لبنان منها بلدة كفركلا، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي المعادي على البلدات والقرى الحدودية، بينما يردّ حزب الله بسلسلة عمليات يستهدف فيها مواقع جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة.

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