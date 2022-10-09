منشورات من وزارة الصحة... وخط ساخن لكوليرا

وزعت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، منشورات تعرف فيها بمرض الكوليرا طرق الوقاية ‏منه، أعراضه والعلاجات المناسبة له‎.‎

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وأكدت هذه المنشورات أن مرض الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الأطعمة ‏الملوثة وتتسبب باسهال حاد وقيء قد يؤدي الى جفاف الجسم، أما الاعراض فهي: العطش، تقلص مرونة الجلد، تغور العينين، التعب ‏او الضعف الشديد، ودعت كل من يشعر بهذه الاعراض التوجه فورا الى أقرب مستشفى او مركز رعاية صحية أولية‎.‎

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وطلبت وزارة الصحة من المواطنين الراغبين بالاستفسار او بالحصول على المزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن 1787‏‎.‎







