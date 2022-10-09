الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منشورات من وزارة الصحة... وخط ساخن لكوليرا

منذ 41 دقيقة
وزارة الصحة

وزارة الصحة

A A A
طباعة المقال

وزعت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، منشورات تعرف فيها بمرض الكوليرا طرق الوقاية ‏منه، أعراضه والعلاجات المناسبة له‎.‎
‎ ‎
وأكدت هذه المنشورات أن مرض الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الأطعمة ‏الملوثة وتتسبب باسهال حاد وقيء قد يؤدي الى جفاف الجسم، أما الاعراض فهي: العطش، تقلص مرونة الجلد، تغور العينين، التعب ‏او الضعف الشديد، ودعت كل من يشعر بهذه الاعراض التوجه فورا الى أقرب مستشفى او مركز رعاية صحية أولية‎.‎
‎ ‎
وطلبت وزارة الصحة من المواطنين الراغبين بالاستفسار او بالحصول على المزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن 1787‏‎.‎

    المزيد من أخبار لبنان

    هادي أبو الحسن
    أبو الحسن: لن نيأس او نتوانى حتى تحقيق هذا الامر
    الطقس
    طقس خريفي متقلب الأسبوع المقبل
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان: سنضع كل جهودنا في المرحلة المقبلة في الصناعة ‏

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    كابوس حقيقي.. فيديو يُظهر أفعى على متن طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريًا
    منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا" الإيطالية
    منطقة سياحية في إيطاليا ستدفع لك لزيارتها.. بشرط واحد!
    الدفاع المدني
    صور مروعة.. قتيل و13 جريحا جراء حادث مأساوي في الزعرورية