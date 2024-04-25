الخميس 16 شوال 1445 ﻫ - 25 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منصوري: خروج لبنان من أزمته الاقتصادية يتطلب المحاسبة

منذ 4 دقائق
A A A
طباعة المقال

اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن “أهم مفاعيل وقف تمويل الدولة من الاحتياطات إرساء استقلالية المصرف المركزي وإعادته لعمله الأساسي ولدوره في تأمين الاستقرار النقدي”.

ورأى منصوري خلال افتتاح اتحاد المصارف العربية بحضور شخصيات لبنانية وعربية، أن “لتحقيق هذا الاستقرار يستخدم مصرف لبنان الأداة الوحيدة المتبقية لديه وهي السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وعدم ضخّ الدولار إلاّ من خلال الدولة وخلق نوع من التوازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالليرة اللبنانية”، مشيرًا إلى أنه “بهذه الآليات استطاع المصرف النقدي أن يزيد احتياطاته بالعملة الأجبني مليار دولار أميركي”.

وأكد منصوري أن “خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة من خلال القضاء ووضع خطة واضحة لمعالجة أموال المودعين وإعادة بناء الاقتصاد من خلال إعادة تثبيت القطاع المصرفي وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    التوم: لا نرى سبباً لخوض الحرب وما يحكى عن الانتخابات البلدية مجرد مزايدات
    شرف الدين: ليس المهم وضع خطط لعودة النازحين بل اتخاذ قرار سياسي بتنفيذها
    بوشيكيان خلال افتتاحه معملًا لتعبئة الغاز في كفرحتى: البترول والغاز موجودان في لبنان

    الأكثر قراءة

    نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
    وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
    غزة تحت النار
    أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة