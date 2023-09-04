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منصوري: قرارنا نهائي

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2023 1:14 مساءً
وسيم منصوري

وسيم منصوري

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أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ”العربية” أن “قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار”، وقال: “على الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها”. وأشار إلى أن مصرف لبنان يخطط لمنصة تداول جديدة عبر بلومبرغ.

هذا وفي أوّل تحرك خارجي له منذ تسلمه مهماته مطلع الشهر الماضي، غادر منصوري أمس الأحد بيروت الى الرياض. وأتى هذا التحرك تلبية لدعوة رسمية لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، بتنظيم من الاتحاد العربي للمصارف مع المصرف المركزي السعودي. ورافق منصوري وفد ضم سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة والمدير العام للاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.

عُلم أن منصوري سيمدد إقامته يوماً إضافياً في الرياض، من دون أن تُعرف الأسباب، وسط حديث عن توجّه لديه للطلب من السعودية دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

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