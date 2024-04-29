منصوري يطمئن.. أخبار سارّة عن سعر الصرف في لبنان

في ردٍّ على سؤال حول إمكانية اهتزاز سعر صرف الدولار خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة اليوم في الجنوب وتوسّع رقعتها، قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري “الحرب بالجنوب لا تهزّ سعر صرف الدولار، خصوصاً مع إصرار مصرف لبنان على عدم تمويل الدولة وعدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي”.

ولكن في الظروف القاهرة، وفي حال تفاقمت رقعة الحرب واحتاجت الدولة الى المال، يترتب على مصرف لبنان تزويدها بالمال شرط أن يقرّ ذلك بقانون صادر عن مجلس النواب، لأن المصلحة العليا تتطلب ذلك ونظراً الى المخاطر التي تتهددنا. فالحرب تندرج ضمن الإجراءات الاستثنائية، حتى في تلك الحالة لا خطر على النقد وثبات سعر الصرف.

وعاد وأكّد أن سعر الصرف لن يهتز، الوضع مضبوط، هناك فائض في ميزان المدفوعات، ومصرف لبنان لا يتدخل بالسوق، والدولة تسدّد نفقاتها من إيراداتها.