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منصوري يشارك في اللقاء الدوري لحكام المصارف المركزية العربية

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2023 2:26 مساءً
وسيم منصوري خلال مشاركته في اللقاء الدوري لحكام المصارف المركزية العربية

وسيم منصوري خلال مشاركته في اللقاء الدوري لحكام المصارف المركزية العربية

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حضر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في اجتماع صندوق النقد العربي المنعقد في الجزائر، وسط مشاركة حكّام ومحافظي المصارف العربية.

وأبدت المصارف العربية اهتماماً بلبنان، وأشادت بخطوات منصوري، الذي سيُلقي ثلاث كلمات في المؤتمر النقدي العربي على الشكل التالي:

-الأولى حول تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي.

-الثانية حول اولويات مجموعة العمل المالي وتحديات تطبيق معايير المجموعة في المنطقة العربية.

-الثالثة حول تداخل وعلاقة السياستين المالية والنقدية.

ويشكّل مضمون الكلمات الثلاث مادة دسمة للإجتماع في ظل التحديات التي يواجهها العالم وتحديداً العربي منه بشأن الاستقرار النقدي والسياسات المالية القائمة.

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