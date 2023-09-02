"زيارة بالغة الأهمية".. منصوري غداً إلى السعودية

البارز في موازاة الجمود السياسي في لبنان، هي التطورات المتسارعة في الأجواء المالية والنقدية بظل الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان، والسياسة المتشدّدة التي ينتهجها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لجهة الحفاظ على الاستقرار المالي ومنع تفلّته، وعدم المسّ بالاحتياط، والشفافية التي ينتهجها في إدارة هذا القطاع.

وسيقوم منصوري غداً الأحد بزيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة نقلها إليه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قبل أيام، بحسب ما أفادت صحيفة “الجمهورية”.

وبحسب المعلومات، فإنّ منصوري سيمضي في المملكة أياماً عدة، حيث أُعدّ له برنامج لقاءات واسع مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين، ولاسيما في القطاع المالي.

وأبلغت مصادر مصرفية إلى “الجمهورية” قولها، أنّ “زيارة منصوري بالغة الأهمية لجهة توقيتها ومضمونها، ومفاعيلها بالتأكيد إيجابية للبنان”.

وتؤكّد بما لا يرقى إليه الشك أنّ السعودية وخلافاً لكل ما يُقال من هنا وهناك، لم تُخرج لبنان من دائرة أولوياتها واهتماماتها، ويعنيها مباشرة أن ترى لبنان قد خرج من أزمته السياسية، ودخل في انفراج حقيقي في أزمته المالية والاقتصادية.