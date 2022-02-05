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منطقة كسروان بلا مياه... والدكاش تابع مع جبران الأزمة

5 - فبراير - 2022
المياه

المياه

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أعلن النائب شوقي الدكاش في بيان، أنه “بعد مراجعة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الاستاذ جان جبران، بخصوص معاناة منطقة كسروان- الفتوح من انقطاع حاد للمياه يضيف الى معاناة الناس معاناة اضافية، افادنا ان سد شبروح قد فرغ من مياهه، وان العوامل الطبيعية أدت الى تجلد الينابيع التي تغذي السد. كما ان التقنين بالمازوت والانقطاع المتواصل للكهرباء يحولان دون امكانية تشغيل الابار الا لنحو نصف طاقتها، وبالتالي يتعذر تأمين المياه الى المنازل”.

اضاف الدكاش: “اننا على تواصل دائم مع الاستاذ جبران ومؤسسة المياه لمتابعة كل المستجدات ومد يد العون حيث نستطيع، لايجاد حلول تساعد اهلنا على تجاوز هذه الازمات، التي تنهال عليهم من كل حدب وصوب”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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