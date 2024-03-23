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منظمة "أبعاد": ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء في لبنان في العام 2023 بمعدّل 300%

منذ 7 دقائق
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علنت منظمة “أبعاد”، ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء في لبنان في العام 2023 بمعدّل 300%، “حيث قتلت 29 امرأة خلال العام المنصرم أي بمعدّل امرأتين شهريّاً، بحسب الأرقام التي حصلت عليها المنظمة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”.

وقالت في بيان: “بحسب الأرقام، ارتفعت وتيرة العنف المرتكب ضدّ النساء والفتيات في لبنان في العام 2023 ، في وقت بلغت نسبة التبليغات على الخط الساخن التابع لوزارة الداخلية 767 شكوى أي بمعدّل 64 شكوى شهريّاً . وفي هذا الإطار شددت المنظمة على أهمية الإبلاغ عن جرائم العنف وضرورة الاستجابة السريعة لقوى الأمن الداخلي والتحقيق فيها وإحالتها الى القضاء المختص لإصدار الأحكام العادلة والرادعة. ووفقًا للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنّ نسبة ضحايا الإعتداء الجنسي من النساء والفتيات ارتفعت أيضاً خلال العام 2023 مقارنة بسنة 2022، وبلغ عددهن 172 ضحية”.

واكدت المنظمة “وجوب تشديد العقوبات على جرائم الإعتداء الجنسي للحد من ارتكابها”.

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