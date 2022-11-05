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منظمة الصحة العالمية تحذر.. "خطر الكوليرا في لبنان يتضاعف"

منذ 18 دقيقة
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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أعلنت “منظمة الصحة العالمية”، في بيان، عن حاجتها إلى مبلغ 10,2 مليون دولار أميركي، لدعم الجهود المتعلّقة بالصحّة في مواجهة تفشي الكوليرا، المستمرّة في لبنان.

وأشارت إلى أنّ “حتّى 3 تشرين الثّاني 2022، أبلغت لبنان عن 2421 حالة مشتبه فيها، منها 413 حالة مؤكّدة و18حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا، مع استمرار انتشار الفاشية في مجتمعات جديدة كلّ يوم، نتيجة تلوّث مصادر المياه وتلوث إمداداتها في المجتمعات المحلية والمنازل”.

وأوضح ممثّل المنظّمة في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر في بيان، أنّ “لبنان معرّض لخطر الكوليرا، وهذا الخطر يتضاعف بسبب الظّروف الاقتصاديّة المستمرّة منذ مدّة طويلة، وندرة المياه النّظيفة وخدمات الصّرف الصحّي في جميع أنحاء البلاد”، مشدّدًا على أنّ “لهذا، نحتاج إلى تضافر الجهود لضمان العدالة في توفّر الخدمات الصحّيّة والمياه النظيفة وخدمات الصّرف الصحّي، مع توعية السّكان بأساليب التّعامل مع الكوليرا في حالة الإصابة”.

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