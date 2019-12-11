منظمة العفو تدين هجوم قوات الأمن على الثوار في بيروت ليل أمس

وقالت منظمة العفو الدولية إن “الاعتداء العنيف الذي تعرض له المتظاهرون السلميون في منطقة فردان في بيروت منتصف ليل أمس من قبل عناصر بلباس أمني وأخرى بلباس مدني أثناء مرور مواكب المتظاهرين السيارة يستدعي تحقيقا فوريا لمحاسبة المعتدين”.

وأشارت المنظمة إلى أنها “رصدت منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد المتظاهرين السلميين”.

من جانبه، اعتبر مركز الدفاع عن الحريات الثقافية والإعلامية “سكايز”، ومقره بيروت، أن ما حصل “انتهاك خطير للحريات في لبنان”.

ورأى المركز أن “الاعتداءات تتواصل على الصحافيين والمراسلين والمصورين والناشطين وعلى المتظاهرين السلميين منذ بداية الاحتجاجات في لبنان، وتتفاوت تلك الاعتداءات في ضراوتها وشراستها بحسب المعتدين وانتماءاتهم المختلفة”.

واعتبرت مجموعة “لحقي” التي تنشط في الحراك اللبناني أن ما حصل “بلطجية قوى المنظومة اعتدوا على المواطنين خلال مسيرات سليمة في بيروت، في الوقت الذي تستمر فيه التوقيفات التعسفية والممارسة البوليسية في كافة المناطق في محاولة لكم الأفواه”.