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منظمة "مالطا لبنان" قوية رغم كل الظروف والتحديات

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 8 - مارس - 2024 6:48 مساءً
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أعلنت منظمة مالطا لبنان في بيانٍ لها، أن شبكتها “تعمل في المناطق الحدودية الجنوبية دون توقّف، وتعدل عملياتها ومبادراتها، وصولاً إلى تغيير مقرّ مركزها في يارون لمقرّ مؤقت، كل ذلك لضمان استمرار وصول خدماتها وتقديم الإغاثة للفئات المتضررة، بالأخص في ظل الأوضاع الأمنية والمعيشية المتردية جراء الأزمات المتعددة التي أصابت لبنان”.

وأشارت الى أنه “للمرة الخامسة على التوالي، وبفضل العناية الإلهية، نجت فرق المنظمة هذه المرة، من قذائف سقطت على بعد أمتار قليلة عن مكان تواجد مركزها الطبي النقّال، خلال تأدية رسالته وتقديم خدمات للسكان الأكثر حاجة”.

وأكدت المنظمة أنها “رغم كل الظروف والتحديات والصعوبات، تبقى عزيمتها والعاملين فيها قوية، مسلّحة بالإيمان والشجاعة والصمود، وتبقى خدماتنا متاحة للأسر الأكثر حاجة والمجتمعات المتضررة”.

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