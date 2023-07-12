منعًا لانتشار الأوبئة.. قرار جديد لمحافظ بيروت يتعلّق بذبح المواشي

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ما يلي:

بناء على القرار رقم 118 تاريخ 9/4/1952 الذي نص في:

“المادة الأولى: يمنع منعاً باتاً نقل الذبائح واللحوم على سيارات الركاب أو على سيارات مكشوفة”.

“المادة الثانية: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات، هذا فضلاً من مصادرة الذبائح واللحوم المنقولة بصورة مخالفة”.

وحفاظاً على الصحة العامة ومنعاً من انتشار الأوبئة والأمراض التي قد تهدد السلامة العامة في مدينة بيروت.

صدر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 679/ب تاريخ 12 تموز 2023، جاء فيه:

المادة الأولى يمنع ذبح المواشي أمام الملاحم أو الشوارع أو على الأرصفة ضمن النطاق الإداري لبلدية بيروت تحت طائلة الاقفال، والاكتفاء بالذبح في المسالخ المرخصة.

المادة الثانية: يمنع نقل مخلفات المواشي بواسطة الآليات أو العربات أو التوك توك غير المرخصة والالتزام بالتعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة بالذبح حصراً في المسالخ والقاء مخلفات الذبح ضمن النطاق الاداري لبلدية بيروت تحت طائلة مصادرة الآليات والادعاء على المخالفين لدى الجهات القضائية المختصة.

المادة الثالثة: يجب أن يتم نقل الذبائح بالآليات المخصصة والمبردة وفقاً للشروط والمواصفات الصحية والفنية المطلوبة. ومع التأكيد على التشدد في تنفيذ القرار قم 118 المشار إليه في البناءات أعلاه.

المادة الرابعة: إلزام أصحاب وشاغلي الملاحم التعاقد مع جهات متخصصة في جمع ما ينتج من مخلفات هذه الملاحم (من لحوم، عظام وغيرها) تتولى هذه الجهة مسؤولية جمعها من الملاحم لتقوم بمعالجتها وتسبيخها وفقًا للأصول الصحية والبيئية المفروضة.

المادة الخامسة: يكلف مراقبو مصلة المسالخ ومصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت تنظيم محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين بمؤازرة من فوج الحرس.

المادة السادسة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.