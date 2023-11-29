الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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منع المرور داخل أنفاق المطار

منذ ساعة واحدة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“استكمالا لأعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار – الكوكودي – المسلك الغربي باتجاه الجنوب، من قِبل إحدى الشركات المتعهدة التي بدأت بتاريخ الإثنين 27-11-2023، إعادة التذكير بأنه سيتم منع مرور السير المؤدي الى النفقين على المسلك الغربي اعتباراً من الساعة 20,00 ولغاية الساعة 06،00 من صباح اليوم التالي، لغاية تاريخ 02-12-2023، وتحويله إلى الطرقات المجاورة على الشكل التالي:

– قطع السير من أوتوستراد الأسد باتجاه النفق وتحويله باتجاه الأوزاعي.
– تحويل السير القادم من المطار باتجاه نفق الكوكودي.
– قطع السير من طريق المطار القديم باتجاه الأنفاق.

تجدر الإشارة الى انه منعاً لحصول ازدحام، على السائقين المتوجهين من بيروت باتجاه خلدة سلوك: الطريق الممتد من عين المريسة، المنارة، الرملة البيضاء، الجناح، الاوزاعي، خلدة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظًا على السلامة العامة، ومنعا للازدحام”.

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