منع ذكر هذه العبارات في بيانات إخراج القيد

أعلن المدير العام للأحوال الشخصية العميد إلياس الخوري أنه بعد انطلاق العمل على برنامج بيان القيد الإفرادي والعائلي الإلكتروني وإجراء عملية تقييم لأداء الموظفين وعملهم على هذا البرنامج، وحيث تبين عدم وجود آلية موحدة لدى أقلام النفوس في تنفيذ التعميمين رقم 11 تاريخ 5/2/2018 (الإمتناع عن ذكر عبارة بالتبني أو مجهول الأب على بيانات الأحوال الشخصية) و7/2 تاريخ 19/1/2018 (الامتناع عن إدراج عبارة مولود غير شرعي في كافة بيانات الأحوال الشخصية).

وبغية توحيد آلية العمل في أقلام النفوس وتوحيد آلية تنفيذ التعميمين المنوه عنهما أعلاه.

وأكد على كافة رؤساء الأقلام بوجوب الامتناع عن ذكر عبارة “مولود غير شرعي”، “بالتبني”، “مجهول الاب”، “مستعار” أو غيرها من العبارات التي من شأنها التمييز بين المواليد في كافة بيانات الأحوال الشخصية واستبدالها بعبارة “غير صالح لمعاملات الإرث” على أن يتمّ إدراج تلك العبارات في خانة الملاحظات بناءً لطلب المراجع القضائية وفي معرض النظر بالدعاوى الإرثية أو بناءً لطلب الإدارة.