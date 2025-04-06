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منفّذ عملية سلب أحد المطاعم بقوّة السلاح في قبضة الأمن

منذ 7 ساعات
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على كافّة الأراضي اللبنانية، ولا سيّما عمليات السلب والسرقة على اختلافها وتوقيف مرتكبيها.

وبناءً على ادّعاء من أحد أصحاب المطاعم في محلّة زوق مصبح، على أحد الأشخاص بجرم سلبه بقوّة السلاح مبلغًا ماليًّا قدره 2200 دولار أميركي و31 مليون ل.ل. كان موجودًا في داخل الخزنة.

وبعد المتابعة وإجراء الاستقصاءات اللازمة، أوقفت فصيلة زوق مصبح المشتبه به بتاريخ 3-4-2025 ثمّ أحيل إلى مفرزة جونيه القضائية، ويدعى:

س. ن. س. (من مواليد ٢٠٠١، لبناني).

باستماع إفادته من قبل مفرزة جونيه القضائية، اعترف بإقدامه على عملية السلب بقوّة السلاح، وبأنّ المبلغ المالي والمسدس الحربي المستخدَم قد تمّ إرسالهما إلى سوريا.

على الفور، تمكّنت مفرزة جونيه القضائية من استرجاع المسدّس والمبلغ المالي من سوريا؛ فسُلِّم المبلغ المالي إلى الجهة المدّعية، وضُبط المسدس الحربي مع الثياب المستخدمة في عملية السلب.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

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