منها عصابة لترويج المخدّرات.. توقيفات في عدد من المناطق!

منذ ساعتين
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 7 مواطنين لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية في بلدات المقيبلة – عكار وإيعات – بعلبك وبرج رحال – صور، إضافة إلى 10 سوريين عند حاجز بلدة حربتا – البقاع لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة تل السرايا العتيقة – طرابلس، المواطنين (س.ل.) و(س.ا.) و(ي.ي.) لتأليفهم عصابة لترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

