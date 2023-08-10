منيمنة: الخطير أن شاحنة مدنية تنقل السلاح بمواكبة أمنية

كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر حسابه على منصة “أكس”: “الخطير بموضوع الشاحنة انها تنقل السلاح بشاحنة مدنية وبمواكبة امنية في سيارات مدنية على طريق دولية يعج بالسكان والمارين المدنيين الآمنين. لايمكن لهذا الوضع ان يستمر وان يبقى السلاح خارج اطار الدولة يهدد امن الناس ويُسقط الضحايا”.

أضاف: “وعليه فاننا نستنكر حادثة الكحالة الخطيرة وخصوصا اطلاق نار وسقوط ضحايا مدنيين، والتي من شأنها تكريس تقويض منطق الدولة ومنطق الغلبة، ونهيب بالسلطات المعنية فتح تحقيق شفاف وجدي ومكاشفة الرأي العام بالحقيقة، منعا لتفاقم تداعياتها…”