الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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منيمنة تعليقا على تصريح سلام: يعبر عن عقلية السلطة الحاكمة

منذ ساعة واحدة
النائب ابراهيم منيمنة

النائب ابراهيم منيمنة

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أسف النائب إبراهيم منيمنة على منصة “اكس” لنهج التسول والشحادة باسم اللبنانيين، الذي عبر عنه وزير الاقتصاد، بطلبه من الكويت بناء إهراءات قمح في لبنان بشخطة قلم.

وأضاف منيمنة: يعبر هذا التصريح عن عقلية السلطة الحاكمة في لبنان، التي تفرط بالمال العام، وتعيش على تسول القروض والهبات تهربا من الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وأشار إلى أن “لا شك أن هذا التصريح شكل إهانة ليس فقط للكويت بل أيضا للبنانيين ولدولتهمـ كان الاحرى بمعالي الوزير العمل على الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تؤمّن بدورها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وتؤمن كذلك انعاش الاقتصاد الوطني عبر استعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، دون الحاجة للتسول واستجداء المساعدات، باسم الشعب اللبناني!”.

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