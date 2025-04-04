منيمنة: لاعادة تصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح

دعا النائب ابراهيم منيمنة الى “اعادة تصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح”.

وكتب عبر منصة “اكس”:” المعركة اليوم هي معركة من يتحمل الخسائر المالية نتيجة الفجوة المالية في مصرف لبنان، وبالتالي هي معركة حماية المجتمع ومستقبل الشعب اللبناني واحقاق الحق والعدالة والمحاسبة”.

اضاف:”بإختصار يريد لوبي المصارف وابواقه افتعال معارك وهمية وشيطنة معارضيه لحرف الانظار عن الاصلاحات المطلوبة والتي استطاع ايقافها لاكثر من خمس سنوات. تم تعطيل خطة “لازا”ر وقانون “الكابيتال كنترول” واعادة هيكلة المصارف وتعديل السرية المصرفية وقريبا سيتم تحويل هذه الحملة الى حملة ممنهجة ضد تعديل قانون السرية المصرفية وبرنامج صندوق النقد، كله بهدف التغطية على تشابك المصالح بين البنكرجية والمنظومة السياسية”.

وتابع:”وعليه نقول للناس استعدوا لمعركة حماية حاضركم ومستقبل اولادكم، لانه بالنسبة لنا لا يهمنا ما ينشرون من أكاذيب فالرأي العام في لبنان اذكى من آلة اعلامية روجت يوما لرياض سلامة على أنه منقذ”.

واشار الى “انهم وبرامجهم وحساباتهم الوهمية معرفون بشراكتهم في التغطية على من نهب وسرق اموال الدولة والمودعين”.

وختم مؤكدا:”سنقف وسنصمد في مواجهة تلك الاكاذيب وسنخوض هذه المعركة مهما كان الثمن. تعويلنا على الناس وعلى كسر احتكار السياسية والاعلام”.

لنعيد تصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح.

المعركة اليوم هي معركة من يتحمل الخسائر المالية نتيجة الفجوة المالية في مصرف لبنان، وبالتالي هي معركة حماية المجتمع ومستقبل الشعب اللبناني واحقاق الحق والعدالة والمحاسبة. بإختصار يريد لوبي المصارف وابواقه افتعال معارك وهمية وشيطنة معارضيه… — Ibrahim Mneimneh | ابراهيم منيمنة (@Ibrahim_mneimne) April 4, 2025