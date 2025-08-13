منيمنة لـ"صوت بيروت": الجيش اللبناني الحامي الوحيد للوطن وبيده السلاح!

مرة جديدة يدفع الجيش ضريبة الدم فداءً للوطن وللأمن والإستقرار ويقدم ثلة جديدة من خيرة أبناء مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء دفاعاً عن لبنان العظيم.

وصوناً لكرامته وحفاظاً على أرواح مواطنيه ستة شهداء سقطوا أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين – صور عن هذا الحادث الأليم، قال النائب ابراهيم منيمنة في حديث لـ”صوت بيروت أنترناشونال”: “إنه يوم حزين للبنان و اللبنانيين وصُدمنا بعدد الشهداء الذين سقطوا من عناصر الجيش اللبناني، ولكن هذا جيشنا الوطني الذي دائماً يقدم التضحيات من أجل الوطن.

وشدد منيمنة على ضرورة أن يكون هذا الحادث الأليم عبرة لنا جميعاً من أجل أن يكون حقن الدماء معياراً لنا، وأن يكون الجيش اللبناني الحامي الوحيد للوطن وبيده السلاح الوحيد الموجود في البلد.

ورداً على سؤال حول توقعاته للمرحلة المقبلة في حال لم يتم حصر السلاح بيد الدولة ولم يتراجع حزب الله عن مواقفه، تخوف منيمنة من مخاطر كبيرة ستواجه البلد لا سيما وأن الإعتداءات الإسرائيلية ما زالت مستمرة على لبنان، “والخوف أن تتذرع إسرائيل بعدم تسليم سلاح حزب الله كي تتوسع بأعمالها العدوانية أو تستمر بالإنتهاكات الخطيرة جداً” ورأى منيمنة أن العدو الإسرائيلي لديه حسابات تتخطى لبنان الذي قد يكون جزءاً منها ليستعمل لبنان طالما ساحته مستباحة بهذا الشكل سيما وأن إسرائيل تعتبر أن لديها أعذار من أجل تنفيذ عملياتها و إعتداءاتها.

وإذ اعتبر منيمنة أن قرار الحكومة بتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام لحظة مفصلية في تاريخ لبنان، قال كنا دائماً نطالب بأن يكون القرار السياسي مرجعيته مجلس الوزراء بحسب الدستور واليوم الحكومة تستعيد دورها، وفي أهم ملف في لبنان فيما يتعلق بموضوع حصر السلاح بيد الدولة وسيادة الدولة على أراضيها ورأى منيمنة أننا اليوم في لحظة تاريخية من تاريخ البلد متمنياً أن يكون جميع اللبنانيين على نفس الطريق في هذا المسار من أجل العمل سوياً في نفس الإتجاه.

وعن موقف حزب الله رأى منيمنة أنه خرج عن خطاب القسم والبيان الوزاري بالرغم من كل الأعذار ووجهات النظر التي أدلوا بها، لافتاً أن هدف الحكومة منذ تشكيلها هو حصر السلاح بيد الدولة، وقد أعطت فرصة لحزب الله ليقوم بمبادرة” لكن للأسف كان هناك تراجع في خطاب حزب الله فيما يتعلق بدور الدولة وحصر السلاح بيدها”، ووفقاً لمنيمنة بعد أخذ القرار يبقى أن يتم وضع الخطة حيِذ التنفيذ وأن يكون هناك قنوات تواصل مع حزب الله في هذا الإطار.