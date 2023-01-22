منيمنة للقضاء النزيه: انتفض على الواقع!

أكد النائب ابراهيم منيمنة ان “التحرك الذي قام به بعض النواب داخل المجلس النيابي حقق بعضا من أهدافه كرفع الصوت وتحريك الناس لحض المسؤولين لإتمام الاستحقاق الرئاسي”.

وقال: “ما يتبقى هو كيفية تجاوب القوى السياسية مع هذا التحرك، لان البلد يتحلل والمؤسسات تتلاشى ولسنا في العام 2014”.

وفي حديث الى برنامج “لقاء الاحد” عبر “صوت كل لبنان 93,3″، رأى منيمنة ان “دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة للجان المشتركة الخميس المقبل بدلا من جلسة لانتخاب الرئيس هي خطوة سلبية وتحمل نوعا من الفوقية”، لافتا الى انه “كان من الاجدى البحث في كيفية الخروج من هذا المأزق”.

وردا على سؤال حول رفض الحوار، قال منيمنة: “هناك الكثير من الإشكالات حول طاولة الحوار، والهدف من الدعوة كان رمي المسؤولية على الاخرين”.

وعن مسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، عبر عن خشية جدية من انسحاب الصندوق من المفاوضات مع لبنان، واعتبر ان الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق تخدم مصلحة اللبنانيين.

ودعا منينمة القضاء “النزيه للانتفاضة على الواقع كي نتمكن من تحقيق الإصلاح المنشود، لان البلاد من دونهم لا تستطيع السير قدما”.

واستبعد إحداث تحركات شعبية شبيهة بتحركات 17 تشرين، “لان الشعب فقد الامل”.