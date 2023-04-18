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منيمنة: ما حصل في المجلس بمثابة "تهريبة"

منذ 16 دقيقة
النائب ابراهيم منيمنة

النائب ابراهيم منيمنة

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أوضح النائب ابراهيم منيمنة عبر حسابه على “تويتر”، أنّنا “لم نشارك في جلسة اليوم البرلمانيّة انطلاقًا من لا دستورية الجلسة بالدرجة الأولى، وتأكيدًا لموقف مبدئي كنا اتخذناه منذ أشهر، فالبرلمان هو اليوم هيئة ناخبة مهمتها الوحيدة انتخاب رئيس للجمهورية”.

وأضاف: “أما قانون الشراء العام فنحذر من التعديلات المقترحة التي هي مقدمة لتفريغه من مضمونه الإصلاحي وهو ما سيضرب مجددًا مصداقية لبنان أمام المجتمع الدولي لناحية جدية إقرار القوانين الإصلاحية. إن تمرير التعديلات بالشكل الذي حصل، حيث لم تناقش في اللجان النيابية المشتركة، هو بمثابة “تهريبة” وهو مرفوض لأنه يمس بروحية قانون الشراء العام”.

هذا وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة.

كما أقرّ المجلس بند تعديل قانون الشراء العام، المقدم من النواب علي حسن خليل وجهاد الصمد وآلان عون.

 

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