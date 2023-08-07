منيمنة: مسؤولية البحث عن حلول تقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير المال

كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة “أكس”: “إنّ النهج الذي لطالما اتبعته الحكومة بترك الأمور تتعقد أدى إلى وضع الجميع أمام خيارات صعبة، الأمر الذي يُشير إلى لامبالاة تجاه المواطنين والإصلاحات”.

وأضاف: “في الشق المالي، يتم الاعتماد على خطة غير واضحة توزع الأضرار على الشعب وتحمي المصارف، الخيارات التي تقدمها الحكومة هي إما استخدام أموال المودعين أو قطع رواتب القطاع العام”.

وختم: “المسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير المالية للبحث عن حلول وتنفيذ الإصلاحات المالية بدلاً من الاعتماد على أموال المودعين”.