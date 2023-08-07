الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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منيمنة: مسؤولية البحث عن حلول تقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير المال

منذ 12 دقيقة
النائب ابراهيم منيمنة

النائب ابراهيم منيمنة

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كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة “أكس”: “إنّ النهج الذي لطالما اتبعته الحكومة بترك الأمور تتعقد أدى إلى وضع الجميع أمام خيارات صعبة، الأمر الذي يُشير إلى لامبالاة تجاه المواطنين والإصلاحات”.

وأضاف: “في الشق المالي، يتم الاعتماد على خطة غير واضحة توزع الأضرار على الشعب وتحمي المصارف، الخيارات التي تقدمها الحكومة هي إما استخدام أموال المودعين أو قطع رواتب القطاع العام”.

وختم: “المسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير المالية للبحث عن حلول وتنفيذ الإصلاحات المالية بدلاً من الاعتماد على أموال المودعين”.

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