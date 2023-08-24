الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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منيمنة: نطلب من الأجهزة المعنية مواجهة من ينتهكون الحريات

منذ 54 ثانية
النائب ابراهيم منيمنة

النائب ابراهيم منيمنة

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كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة “اكس”: “نُجدد رفضنا القاطع التشجيع على العنف والترويج لخطابات الكراهية والتحريض والتكفير، ونطلب من الأجهزة المعنية أمنيا وقضائيا مواجهة من ينتهكون الحريات”.

اضاف: “انّ انتهاك الحريات العامة والفردية ستكون عواقبه وخيمة في حال لم تتصدى له القوى المجتمعية الحية والقوى السياسية واجهزة الدولة القضائية والامنية”.

وتابع: “كلّما ازدادت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، يلجأ مسؤولون عن الانهيار إلى حرف الانتباه عن جرائمهم، بالتزامن مع الفضائح التي كشفها تقرير التدقيق الجنائي. تاليا يجب ان تتركز جهودنا في تحميل المسؤولية لمن تسبب في هذا الانهيار، لا ان نسمح بقيام نماذج مليشياوية تمعّن تحت مسميات وذرائع مختلفة بالتسليم لمنطق العنف والكراهية والفئوية والتحريض والتكفير على حساب منطق الدولة والقانون والمؤسسات”.

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