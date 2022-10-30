منيمنة يتحفظ في صوت الناس على الدعوة للحوار: هناك كلام عن ان قائد الجيش هو مرشح الفراغ

ابدى النائب ابراهيم منيمنة تحفظه على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: ” ان كان نظامنا غير قادر على تداول السلطة وحاجته الى طاولة حوار هذا يعني ان هذا النظام السياسي عقيم ويودي بنا الى مسارات موازية ومع احترامنا لدعوة الحوار.. الكتل ستتمثل ولكن ماذا عن المستقلين؟ “.

وسأل: “ما الذي يمنع ان تضع الكتل التي تصوت بورقة بيضاء اسماء مرشحيها على الطاولة؟ “.

وتابع: “اذا كنا نريد تكريس المسار التوافقي التعطيلي فلنغيّر الدستور اذا والنظام الداخلي.. يستفيدون من عدم الترشيح ليحفظ البعض حظوظهم الى آخر ثانية”.

واشار الى ان “المشكلة اليوم في الناس التي لا تسمّي رئيسا وفي تعطيل النصاب الذي تحوّل الى اداة ابتزاز سياسي “.

وقال: “هناك كلام عن ان قائد الجيش هو مرشح الفراغ ولكن الامر يحتاج الى تعديل دستوري ولدينا مشكلة في هذا الموضوع لأنه يؤثّر على المؤسسة العسكرية “.

وتابع: ” الاسماء التي نطرحها تعبّر عن هويتنا السياسية ونتبنى شخصيات وطنية سيادية تمثّل خطنا السياسي ونحاول ان نجلب لها الاصوات في المجلس ولكن الآخرين لا يتجاوبون وقمنا بكلّ ما يمكن القيام به في هذا الاستحقاق وليس العبء على تكتل 13 نائبا “.

واعتبر انه “إن كان هناك ارادة سياسية بلبننة الاستحقاق الرئاسي يمكن للقوى السياسية ان تلبننه “.

بالنسبة للحكومة، رأى ان ما يحصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل تمثيلية و”النية بالتعطيل واضحة منذ انتخاب مجلس جديد وهناك تعطيل على مستوى الرئاسة وعلى مستوى الحكومة والمواطنون “يضرسون” والصراع يتعلق بالحصص فقط لا غير”.

وحول الترسيم، قال: “اتفاقية ترسيم الحدود لها تبعات مالية ويجب ان تعود الى مجلس النواب وتم اتخاذ القرار فيها في دوائر صغيرة ومن دون شفافية وهي امر واقع فرض علينا”.

وتابع: “قد تسمو اتفاقية ترسيم الحدود الى حدّ الخيانة العظمى ولكن يجب ان نعرف كيف حصلت وبأيّ سياق وواجبنا كمجلس نواب ان نسائل ونفهم هل هناك تسويات خلف الكواليس؟ “. واضاف: “الوضع الذي وصلنا اليه اليوم نوع من تطبيع مباشر”.