"الخارج ضاق ذعرا من هؤلاء".. منيمنة: دعوة بري ليست سوى مناورة

أشار النائب ابراهيم منيمنة إلى أن دعوة الرئيس نبيه بري للحوار 7 أيام يليه جلسات انتخابية متتالية، ليست سوى مناورة لا مبادرة حقيقية، لأن المبادرات الحقيقية لا تُطرح في الاعلام، بل تتظهر لاحقاً، كما قال.

واعتبر منيمنة في حديث عبر الـ LBCI أن ما يؤكد أنها مناورة، هو أنه لا يمكن لبري أن يرمي مفاجأة خلال احتفال من دون تأمين أرضية لها.

وعن إمكانية مشاركتهن في الحوار، قال: “يجب معرفة من يدير الحوار، والاتفاق على أجندة الرئيس المقبل، وإلى أن تُعرف تفاصيله، وعلى هذا الأساس، نقرر مشاركتنا بالحوار من عدمها.

وفي ما خصّ رسالة جان ايف لورديان، قال أنهم سيلسمونها على طريقتهم، مع التشديد على مقاربتهم.

وقال: “نعلم أن هناك مصالح خارجية لبعض الدول وربما لديها قوى داخلية مرتهنة لها، لكن يبقى العامل الداخلي مؤثراً”. وشدد على أن الفريق الآخر يراهن على الوقت لأخذ بعض الأثمان إثر الاستحقاق الرئاسي، بحيث أن الإصلاحات تؤذيهم وتؤذي مصالحهم، وأضاف: “بحسب معلوماتي، إن الخارج ضاق ذعرا من هؤلاء”.

وأكد أن الاصلاحات الاقتصادية غير كافية من دون اصلاحات سياسية ، للنهوض بالبلد.