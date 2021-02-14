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من أجل إنترنت آمن.. إجراءات وتدابير من قوى الأمن

منذ 4 ساعات
إجراءات من الواجب اتخاذها من أجل انترنت آمن

إجراءات من الواجب اتخاذها من أجل انترنت آمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “ضمن الحملة التي أطلقتها قوى الامن الداخلي لمناسبة اليوم العالمي للانترنت الآمن لتعزيز الاستخدام السليم والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب، يجدر الذكر أن الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت قد تزايدت بشكل لافت وسريع، مما سمح باستخدامها لغايات متعددة منها التسوق، الترفيه، التواصل الإجتماعي، وتبادل الرسائل والصور والبيانات والفيديوهات. وفي المقابل، تزايدت المخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجه مجتمعنا نتيجة الإستخدام غير الآمن لشبكة الإنترنت.”

ولفتت الى أنها تعرض في الرابط المرفق بعض الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها على شبكة الإنترنت:

http://www.isf.gov.lb/ar/cybersecurity/money

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