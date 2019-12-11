أخبار لبنان

من أمام بيت الوسط: “سعد سعد سعد… ما تحلم فيها بعد”

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في إطار تحركاتهم في شوارع مدينة بيروت، انتقل الثوار إلى محيط بيت الوسط هاتفين “سعد سعد سعد… ما تحلم فيها بعد”

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