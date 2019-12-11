أخبار لبنان من أمام بيت الوسط: “سعد سعد سعد… ما تحلم فيها بعد” في ديسمبر 11, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك في إطار تحركاتهم في شوارع مدينة بيروت، انتقل الثوار إلى محيط بيت الوسط هاتفين “سعد سعد سعد… ما تحلم فيها بعد” المزيد من الأخبار “علي حسن خليل” يكشف المستور: نواجه صعوبات حقيقية في تمويل… المراوحة مستمرة: حزب الله لا يتراجع ولا أميركا منظمة العفو تدين هجوم قوات الأمن على الثوار في بيروت ليل أمس لبنان على عتبة الدولة البوليسية.. وهوس بقمع جبل لبنان https://www.sawtbeirut.com/wp-content/uploads/2019/12/r4HZOz9xOqeQPZVW.mp4 بيت الوسطسعد الحريريلبنان مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK