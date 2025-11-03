الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
من التحوّل الرقمي إلى الإعلام والجنوب.. الرئيس عون يناقش أبرز الملفات في لقاءات دبلوماسية وإعلامية

منذ ساعتين
الرئيس جوزاف عون

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، الذي أطلعه على التقدّم المحقّق في عمل الوزارة، طالبًا دعمه ودعم فريق العمل للإسراع في إنجاز المهام الموكلة إليها في إطار خطة التحوّل الرقمي وتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي في لبنان.

كما أجرى الرئيس عون لقاءً مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت، خُصّص لعرض التطورات العامة والمساعي الجارية لمعالجة الوضع في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى الاتصالات الدبلوماسية الهادفة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

واستقبل الرئيس أيضًا رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، الذي قدّم عرضًا حول عمل المجلس مع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، وتناول واقع المواقع الإلكترونية وضرورة تنظيمها ضمن الأطر القانونية والتشريعية اللازمة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

