من الجاموس إلى البقاع... 10 أطنان من الأجبان المعلّبة الفاسدة

أعلنت مديرية الجمارك العامة، في بيان، أنّه “بتاريخ 3/10/2022 الساعة الثامنة مساء ضبطت دورية من مكافحة شتورة في الجمارك فاناً محملاً بمئتين وخمسين صندوقاً كرتونياً من الأجبان المعلّبة، وبعد الكشف عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وبالتحقيق مع السائق تبيّن أن البضاعة منقولة من مستودع في محلّة الجاموس، لبيعها في أسواق البقاع”.

وقالت: “على الأثر تحرّكت دورية لشعبة المكافحة البرّية في بيروت وداهمت المستودع لصاحبه المدعو ح.ج. حيث ضبطت كمية كبيرة جداً من الأجبان الفاسدة نفسها وتمّت مصادرتها، وبلغت الكمية الإجمالية عشرة أطنان موضّبة بألفي صندوق، حمولة خمس شاحنات من نوع بيك”.

وختمت: “يتم استكمال التحقيق مع المعنيين في المستودع بإشراف القضاء المختص”.