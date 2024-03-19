من الجنوب إلى الشمال.. مؤسسة بهاء وحسناء الحريري تستكمل نشاطها خلال شهر رمضان

أطلقت “مؤسسة بهاء وحسناء الحريري” مشروعها الإنساني لشهر رمضان المبارك عبر حملات خيرية طالت كل المناطق اللبنانية.

البداية كانت من صيدا حيث قدمت المؤسسة كميات من المواد الغذائية لمؤسسة دار السلام للرعاية الاجتماعية والذي يأوي عددا كبيرا من المسنين.

كما قامت المؤسسة بتوزيع مئات الحصص الغذائية في مركزها في المدينة على العائلات الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى ذلك نظمت المؤسسة إفطارا رمضانيا لعشرات العائلات الصيداوية في مطعم ذوات في المدينة.

من صيدا إلى العاصمة بيروت حيث أقامت مؤسسة بهاء وحسناء الحريري حفلا لمئات لأطفال على مسرح دار الأيتام في بيروت، كما ورعت المؤسسة إفطارا رمضانيا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دار الايتام الإسلامية فرع التنمية الفكرية.

المحطة الثالثة في الأسبوع الأول كانت في مدينة طرابلس حيث أطلقت المؤسسة العديد من الحملات الإنسانية، بدأت من توزيع مئات الحصص الغذائية على العائلات الأكثر فقرا في طرابلس والشمال عموما. ودعم عدد كبير من دور الأيتام ودور العجزة في المدينة بالمواد الغذائية.

بدوره أكد الناطق باسم مؤسسة بهاء وحسناء الحريري المحامي فؤاد الشيخة أن المؤسسة تعمل جاهدة لمساعدة وتطوير جميع المجتمعات في لبنان من دون استثناء.

وأشار الشيخة إلى أنه وفي ظل التخاذل والغياب التام لمؤسسات الدولة، وفت مؤسسة بهاء وحسناء الحريري بوعدها مجددًا بالوقوف إلى جانب الناس في كل المناطق اللبنانية، وذلك للتأكيد أن الشيخ بهاء الحريري لن يترك الناس، وأنه سيستكمل مسار والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري الإنمائي والاجتماعي الذي أصبح معيارًا للعمل الخيري في لبنان.

رمضان مبارك للشعب اللبناني من الشمال الى الجنوب مروراً بالبقاع والعاصمة بيروت.

تستمر مؤسسة بهاء وحسناء الحريري بنشاطاتها خلال الشهر الكريم في كل المناطق اللبنانية. pic.twitter.com/P1DrcEa5sH — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 19, 2024