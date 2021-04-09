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من الدائرة القريبة لعون.. عقوبات أوروبية قريبة على هاتين الشخصيتين

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 9:07 مساءً
ماكرون وعون

ماكرون وعون

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يبدو أن العقوبات الأوروبية التي ستأتي بلمسة فرنسية باتت قاب قوسين أو أدنى، خاصة بعد المعلومات التي تحدثت عن أن فرنسا تعكف مع الاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات، قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على مسؤولين لبنانيين، لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلد من الانهيار.

وفي هذا السياق غرّد  الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين على صفحته عبر موقع “تويتر” مؤكداً أن العقوبات الفرنسية ستطال كلاً من مستشاري رئيس الجمهورية ميشال عون: الوزير السابق سليم جريصاتي إضافة إلى انطوان قسطنطين، اللذان ستكون أسماؤهما على الدفعة الاولى من لائحة العقوبات التي تتمثل بمنع سفر وحجز اموال.

وأضاف نور الدين بأن هنالك اسماء اخرى يجري العمل عليها، وسيقوم تباعا بنشر هذه الاسماء المُدرجة على اللائحة عندما تصبح نهائية.

وختم نور الدين بأن الأشخاص الذين ستطالهم العقوبات ويحملون جنسيات اوروبية، فإن العقوبات عليهم ستكون “Le gel des avoirs” أي بمعنى وضع اليد على الاموال و الممتلكات.

 

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