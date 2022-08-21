الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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من الذي ضرب الإيجابية في لقاء عون وميقاتي؟

منذ 6 دقائق
الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون

الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون

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أفادت معلومات “الجديد”، بأن “الاجتماع الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خرقته مُسيّرات رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، المتحكمة بقمرة القيادة الرئاسية”.

وأشارت المعلومات الى أن “ميقاتي طرح على الرئيس عون استبدال ما يرغب من الاسماء التي كان قد وضع عليها علامة x بشرط موافقة المرجعيات التي يمثلها الوزراء”، لافتةً الى أن “عون أبدى مرونة لناحية التبديل الوزاري لكنه عاد عن قراره قبل مغيب النهار”.

وذكرت أن “باسيل ضرب المسعى الايجابي للتشكيل فاشترط 6 وزراء مسيحيين زائد وزراء اخرين يكملون العدد الضامن للثلث المعطل”

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