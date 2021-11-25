“من الصعب استيعاب موجة كورونا”.. هارون: المستشفيات غير قادرة على التحمل

أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث إذاعي، أن غالبية المستشفيات أقفلت أقسام كورونا فيها بعد الموجة الأخيرة، موضحاً أن هناك صعوبة في إعادة فتح هذه الأقسام بسبب كلفة المستلزمات الطبيّة التي تُدفع بالدولار، فالمستشفيات غير قادرة على تحمّلها، بالإضافة إلى مشكلة هجرة الطاقمين الطبي والتمريضي.

وإذ لفت في السياق إلى أنه سيكون من الصعب استيعاب موجة كورونا جديدة بأعداد إصابات مرتفعة، طمأن هارون، في المقابل، إلى أنه حتى الساعة لا دلائل على موجة بأعداد الإصابات نفسها التي سُجّلت في السنة الماضية، نظراً أن البعض تلقّى اللقاح والبعض الآخر اكتسب مناعة بعد الإصابة بالفيروس.