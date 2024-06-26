من الكتيبة الكورية لبلدة طيردبا براميل لجمع النفايات

قدمت الكتيبة الكورية العاملة في إطار “اليونيفيل” براميل لجمع النفايات (335 وحدة 240 لتر) هبة الى بلدة طيردبا، وذلك استجابة لطلب مجلس المدينة تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.

وتمت عملية التسليم في مقر البلدية في حضور قائد الكتيبة العقيد سيو وان سوك ورئيس البلدية وئام زيدان وعدد من الهيئات.

‎وشدد سيو على معنى هذا التبرع وق ا: ل”باعتباري عضوا في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، لن أدخر جهدا في تقديم المساعدة للسلام في لبنان وسعادة السكان”.

من جهته اعرب رئيس البلدية عن امتنانه لمساعدة الكتيبة الكورية وقال: “آمل أن تتطور العلاقة بشكل أكبر”.

وكان توافق على “تعزيز الثقة المتبادلة والصداقة من خلال التبادلات المستمرة”.