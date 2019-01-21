من تكفّل حقيقةً بنفقات القمة؟

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مع وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقد رافقه رئيس الجمهورية ميشال عون من مطار رفيق الحريري، وبعد كلمة عون وردت معلومات أنّ قطر قدّمت الى لبنان مليار دولار وأنها ستتولى سداد نفقات مؤتمر القمة أيضاً.

وتلقفت وسائل الإعلام الخبر ما دفع بالمتحدث باسم القمة رفيق شلالا الى نفي الخبر جملة وتفصيلاً.

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وبالنسبة الى حضور أمير قطر الجلسة الافتتاحية ثم مغادرته الى الدوحة، فمنذ يوم الثلاثاء الماضي قال شلالا إنّ أمير قطر سيأتي يوم الاحد فقط ليوم واحد.

وقال مصدر خاص لـ”الشرق” إنّ السعودية والإمارات والكويت تحمّلت نفقات القمة نظراً الى ظروف لبنان الاقتصادية الصعبة المعروفة.

 

المصدر الشرق

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