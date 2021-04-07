الأربعاء 25 شعبان 1442 ﻫ - 7 أبريل 2021 |
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من جديد… دولار السوق السوداء على عتبة الـ12 الف ليرة

منذ 43 دقيقة
الدولار

الدولار

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 11800 و11850 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية اقفل مساء امس الثلاثاء ما بين 11700 ليرة للبيع و11800 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

وقد سجل صباح امس ما بين 11650 ليرة للبيع و11750 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

ويمر لبنان بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه سيناريو كارثيا يتلخص في نفاد الاحتياطيات الأجنبية.

يشار إلى أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كان قد حذر من أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية أيار المقبل، ما لم يتم تقليص الدعم.

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