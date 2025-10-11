من دار الفتوى في راشيا… الوزير شقير يدعو للنهوض والاستثمار

استقبل مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، في دار الفتوى في راشيا، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، بحضور الوزير السابق محمد رحال، وعدد من رجال الدين ورؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات من راشيا والبقاع الغربي.

ورحّب المفتي حجازي بالوزير شقير، مشيدًا بدوره الوطني والاقتصادي، قائلاً:

“لبنان فخور بأمثالكم، الحريصين على نهضة الوطن واستقراره السياسي والاقتصادي”.

وأكد حجازي “وقوفه إلى جانب دولة رئيس الحكومة في مواقفه الوطنية، خصوصًا في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة”، مشدّدًا على “أهمية وحدة الموقف الوطني في مواجهة التحديات”.

ولفت المفتي إلى “التفاؤل بعودة العلاقات مع سوريا الشقيقة”، معتبرًا أن “إذا كانت سوريا بخير، فلبنان بخير”، مثمنًا جهود شقير في دعم الاقتصاد اللبناني وخدمة المواطنين.

من جهته، شكر الوزير شقير المفتي حجازي على حسن الاستقبال، مؤكدًا على “دوره الوطني والروحي في تعزيز الوحدة والتضامن في المنطقة”، وأضاف:

“لبنان يمر بمرحلة أفضل من السابق، وهناك عمل جاد لإعادة تنشيط الاستثمارات وتحفيز المستثمرين، من خلال سنّ قوانين جديدة تشجّع على النهوض بالاقتصاد الوطني”.

بدوره، أشاد الوزير السابق محمد رحال بدور شقير “الرائد في دعم الاقتصاد اللبناني”، وبالدور “الجامع والوطني” الذي يؤديه المفتي حجازي في خدمة أبناء المنطقة.

وعقب اللقاء، زار شقير برفقة عدد من فاعليات راشيا مستشفى صندوق الزكاة، حيث أثنى على الجهود الطبية والإنسانية المبذولة، وأعلن تبرعه بمبلغ مالي لمستشفى الشفاء في راشيا دعمًا لرسالته الصحية.