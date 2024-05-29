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من سماء بعلبك.. إسرائيل تستهدف موقعاً عسكرياً لحزب الله في حمص

منذ 8 دقائق
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قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأربعاء: “إن الدفاعات الجوية اعترضت أهدافاً معادية فوق حمص”.

وشوهدت الصواريخ بالعين المجرّدة فوق الأجواء اللبنانية، وبالتحديد مدينة بعلبك.

وأفاد “المرصد السوري” بأن “إسرائيل تستهدف موقعاً عسكرياً ضمن مناطق نفوذ حزب الله بريف حمص”.

وفي سياقٍ متصل، قُتل شخصان وأصيب آخرون السبت السابق، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية شاحنتين لـ”حزب الله” اللبناني في محيط مدينة القصير في ريف حمص الغربي قرب الحدود مع لبنان.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن السيارتين كانتا في طريقهما إلى مطار الضبعة العسكري في القصير قبل أن تطلق الطائرة المسيّرة صواريخ تجاههما، ما أدى إلى احتراقهما ومقتل عنصرين وإصابة آخرين لم تُعرف جنسيتهم حتى الآن.

من جانبها، قالت إذاعة “شام إف إم” الموالية للنظام إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة وشاحنة بالقرب من مفرق الضبعة في ريف مدينة القصير، ما أدى الى مقتل شخص وإصابة آخر.

واستهدفت إسرائيل الأراضي السورية 41 مرة منذ مطلع العام 2024، 29 جوية و12 برية، أدت إلى تدمير نحو 83 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، كما تسببت بمقتل 141 من العسكريين، 27 منهم من “حزب الله”، وفق المرصد.

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