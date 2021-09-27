من سيستفيد من دعم النقل البري سائق السيارة أم مالكها؟

لفت رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الى أنه “عشية اقرار الدعم لقطاع النقل البري، كثرت المراجعات من قبل السائقين العموميين المستأجرين للمركبات واللوحات العمومية، يشكون فيها مطالبة اصحاب هذه المركبات واللوحات بإعادتها إليهم”.

وأوضح للرأي العام ولأصحاب ومالكي المركبات واللوحات العمومية المؤجرة أن “للدعم شروطه المبنية على العمل وليس الملكية، والهدف من مشروع الدعم لمساعدة السائق الذي يعمل وليس المالك المؤجر، والغاية من المشروع تخفيف الاعباء عن المواطنين من خلال تحديد سقف منطقي لتعرفة النقل وباختصار المركبة التي تعمل تستفيد من الدعم فقط، فلا داع للاستعجال”.​